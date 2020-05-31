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الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة

31
MAY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و39 درجة مئوية. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء نتيجة اقتراب كتل هوائية باردة نسبيا مصدرها شمال شرق اوروبا تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبعض الامطار المحلية الخفيفة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل يذكر على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات مساء ويتحول ليلا الى غائم جزئيا. الإثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تعود وتنخفض تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر بحيث يتحول الطقس مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال كما تنشط الرياح ليلا. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار محلية خفيفة في الفترة الصباحية.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 12 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها من 10 الى 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 بالمئة.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة..

- الضغط الجوي:762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:5,28 ساعة غروب الشمس:19,43 .

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