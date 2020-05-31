المراكز التجارية تفتح أبوابها من جديد ولكن!

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أشارت وزارة الداخلية في تعميم أصدرته اليوم أنه سيسمح للمراكز التجارية على مختلف أنواعها Malls بفتح أبوابها أمام اللبنانيين وذلك بعد اقفالها القسري طوال الفترة السابقة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ولكن بحسب التعميم الصادر على المراكز التي سيسمح لها بفتح أبوابها من الساعة الخامسة فجرا لغاية الثانية عشر ليلا التقيّد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الإكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

واشترط التعميم ابقاء دورر السينما الموجودة داخل المراكز التجارية وصالات الألعاب المخصصة للأطفال مقفلة.