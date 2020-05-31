اللواء شمص: في زيارة عائلتي المقداد ورباح أكد على دور الجيش اللبناني الذي يحيي أرضية التصالح ونبذ التفرقة

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زار اللواء مالك شمص عائلتي المقداد ورباح، وأثنى على المصالحة التي عمت بينهما، وشدد من خلالها على ضرورة نبذ الخلاف وإصلاح ذات البين والاحتكام إلى لغة العقل والحكمة في حل الخلافات والحفاظ على العلاقة الإجتماعية في كل جوانبها من مسؤولية وتعاون، ومن تماسك والتزام، بعادات وتقاليد وقيم الأباء والأجداد المتشابهة، والتي تلعب دوراً فاعلاً في نمو تلك التركيبة وديمومتها في منطقة بعلبك الهرمل.

وأكد اللواء شمص على دور الجيش اللبناني الذي يحيي أرضية التصالح ونبذ التفرقة ويحرص على تضميد الجراح، ونشر الإلفة والمحبة والتوافق بين الناس، في ظل الأزمات وظروف الحياة وضغوطها، التي تعاني منها البلاد اقتصادياً كانت أو من وباء فيروس كورونا.

كما وشكر كلّ من أسهم وشارك وحضر، من حركة أمل وحزب الله، وكافة العشائر والعائلات والفاعليات، الذين قدموا من إيجابية وتعاون لإتمام هذه المصالحة. (نقلا عن مجموعة الوادي الإعلامية)