عدد المصابين تخطى 6 ملايين .. والمشكلة في "البؤرة الجديدة"

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6 ملايين إصابة بكورونا .. والمشكلة في "البؤرة الجديدة"

بحسب موقع "worldometers" تم تسجيل إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم، وسجل الولايات المتحدة العدد الأكبر للمصابين.

وتحديدا، تم تسجيل ما لا يقل عن 6.160.295 إصابة بالفيروس، بينها 371.006 وفاة.

وأحصت أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس، 2,135,170 إصابة (177,595 وفاة)، بينما سجلت الولايات المتحدة من جهتها 1.816.820 إصابة، و105.557 وفاة.

لكن الفيروس بات حاليًّا يتقدّم بشكل أسرع في أميركا اللاتينية، مع زيادةٍ بأكثر من 45 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح المجموع 944,695 إصابة و49,230 وفاة.