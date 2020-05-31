عناوين الصحف ليوم الأحد 31 أيار 2020

A + A -

الديار: تحركات مشبوهة للمطالبة بتنفيذ القرار «1559» ... والشارع المضاد يتصدى

تخفيف القيود هذا الأسبوع وعداد «كورونا» مستقر ... وتخوف من موجة ثانية

فضيحة تراجع الحكومة عن «قرار سلعاتا» تتفاعل و«القوات» ذاهبة نحو التصعيد





النهار: الصفعة الحكومية تمهيد لمقايضة بين العهد و"الثنائي"؟



الأنباء الكويتية: الجيش يُعلن حمايته لحق التظاهر والأمن يحول دون الاحتكاك بين المحتجين وأنصار الحزب.. وقبلان يكرر مطالبه المثيرة للجدل

احتجاجات في بيروت ضد سلاح حزب الله.. ومطالب بتطبيق الـ «1701»

الشرق الأوسط: لبنان يعود تدريجياً للحياة الطبيعية بعد إقفال «كورونا»

مطار بيروت لن يفتح في الأسبوع الأول من يونيو