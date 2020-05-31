قبرص تقرر تسليم عضو في «الحزب» للولايات المتحدة

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صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم عضو في «حزب الله» إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال. وتعتبر السلطات الأميركية أن «ح ز ب ال ل ه» منظمة إرهابية.

وقالت وكالة الأنباء القبرصية إنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرارٍ قضائيّ سابق صدَرَ في سبتمبر (أيلول) 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف باسم «دياب».

و«دياب» مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا، بتهم تتعلق بعمليّات غسل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 100 ألف دولار، وتعود التهم إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

وقالت المحكمة العليا في قبرص إنّ المشتبه به تآمر مع أشخاص آخرين في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات. واعتُقل في مارس (آذار) 2019 في مطار لارنكا، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أميركيّة بحقّه.

وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.