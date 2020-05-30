المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ينفي هذا الخبر

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يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ببيان صادر عن وزارة الداخلية والبلديات ينفي استثناء السيارات العمومية من قرار المفرد والمجوز، يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الاشارة الى انه لم يصدر اي بيان بهذا الخصوص.

كما وأوردت بعض الوسائل الاعلامية معلومات غير دقيقة عن المحلات والنوادي التي ستفتح ابوابها مطلع الاسبوع المقبل، لذا يتمنى المكتب على الجميع توخي الدقة في نشر المعلومات والاستناد حصراً على التعاميم التي تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات في كل ما يتعلق بإعادة فتح او اغلاق المؤسسات.