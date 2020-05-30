خبر سار للسائقين العموميين في لبنان !

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أعلن رئيس "اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان" بسام طليس، في بيان، أنه تم الإتفاق مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، على استثناء السائقين العموميين من قرار "المفرد والمزدوج" بالسير على الطرقات يوميا، اعتبارا من يوم بعد غد الإثنين.

وجاء في بيان طليس: "نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر على اللبنانين عموما والسائقين خصوصا، وبعد التواصل مع معالي وزير الداخلية والبلديات الصديق العميد محمد فهمي، وانطلاقا من حسه الانساني، تم الاتفاق على استثناء السائقين العموميين من قرار المزدوج والمفرد، بالسير على الطرقات يوميا، وعليه فإنني أعلن باسم معاليه والاتحادات، البدء بتطبيق هذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاثنين 1/6/2020، مع الالتزام بجميع اجراءات التعبئة العامة. شكرا معالي الوزير".