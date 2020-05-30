مستشفى الحريري: شفاء 13 مصابا وإخراج 7 إلى الحجر المنزلي

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة، بلغ 315 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو 46 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة، 15 حالة.

وبشر بشفاء 13 مريضا موجودا داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة، ليرتفع عدد حالات الشفاء داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، إلى 207 حالات شفاء، وأن عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة، بلغ 7 حالات. وأشار في المقابل، إلى وجود حالة حرجة.

ودعا من يريد "معرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة"، إلى "متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".

وذكر بأن "مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76".