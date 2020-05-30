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فريق الاستجابة covid 19 في التيار قصد بلدة رحبة عكّار

30
MAY
2020
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قصد التيّار الوطنيّ الحرّ بلدة رحبة عكّار مع فريق mobile clinic التابع لفريق الاستجابةcovid 19 ، ونظّم بالتنسيق مع بلديّتها بشخص رئيسها فادي بربر، وخليّة الأزمة فيها، حملة من الفحوص السريعة Rapid test ، وشملت الفحوص الدائرة الثانية من الأشخاص الأكثر اختلاطا والتي ضمت بشكل أساسي أصحاب المحال التجارية والذين تواصلوا مع مصابين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وغطت ١٤٨ اختبارا، في حضور كاهن الرعية الأب بولس الكوسا، الوزير السابق يعقوب الصراف، عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" وليد الأشقر، ومنسق التيار في عكار فادي اسطفان، ومنسقي اللجان في خلية الأزمة، وأعضاء المجلس البلدي.
وتابع رئيس بلدية رحبة فادي بربر ميدانيا الخطوة، وأكد أن "خلية الأزمة والبلدية مستمرتان في كلّ الإجراءات الوقائية، وأن التحدّي اليوم أصعب مع فتح البلد وحاجة الناس إلى الخروج أكثر لمتابعة يومياتها ولقمة عيشها".
أضاف: "ولما كانت خلية الأزمة قد تميزت بمهنيتها ورؤيتها الشمولية فإن بابها المفتوح لكل الطاقات الرحباوية هو مسار ضامن لصوابية خطواتها واستمرارها في خدمة رحبة".
وشكر بربر الفريق الطبيّ والتيار الوطني الحر الذي قدم مجانا هذه الفحوصات، مؤكدا "ترحيب البلدية بكل التقديمات واستعدادها للتعاون مع الجميع في سبيل المصلحة العامة. وسنكون ممنونين لأيّ طرف أو حزب أو تيار سياسيّ يقدّم مساعدة تساهم في تمكين أبناء رحبة ومساعدتهم في مواجهة المرحلة الحساسة".
أمّا وقد أتت النتائج سلبيّة، هنّأ رئيس البلديّة أبناء رحبة، واعتبر أن هذا مؤشّر إيجابيّ، وقال: "علينا أن نتابع السّهر للحفاظ عليه. ورحبة تحتاج إلى من يقدّر المسؤوليّة الملقاة على عاتقه، ويتابعها بجديّة دون انكفاء، ففي هذا الظرف الاستثنائيّ الأولويّة للصالح العام دون منازع"

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