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تعاميم جديدة لمصرف لبنان خلال أيام

30
MAY
2020
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أكد وزير الصناعة عماد حب الله أن "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد صدور تعاميم جديدة لمصرف لبنان، لدعم القطاعين الصناعي والزراعي، مع 6 مراسيم عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، وكلها تهدف إلى دعم القطاعين الصناعي والزارعي، وتتضمن هذه المراسيم حوافز وإعفاءات ضريبية".

كلام حب الله، جاء خلال زيارته معامل "Daher Foods" في بلدة الفرزل في البقاع الأوسط، لمالكها النائب ميشال ضاهر، التي تضم معامل بطاطا "masterchips" وشوكولا وبسكويت "Mastro".

وجال حب الله يرافقه ضاهر داخل المعمل، بمشاركة وزير الصحة الدكتور حمد حسن والنواب: جورج عقيص، سيزار المعلوف، سليم عون، عاصم عراجي، أنور جمعة ومحمد القرعاوي، رئيس "تجمع الصناعيين" في البقاع نقولا أبو فيصل، نائب رئيس مؤسسة "إيدال" علاء حمية، رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم الترشيشي، رئيس "الاتحاد الوطني للتعاون" في لبنان الدكتور رضا الميس، رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان، صناعيين وأصحاب مؤسسات صناعية.

ضاهر

وقال ضاهر: "إننا نعمل اليوم على إيجاد صندوق لدعم شراء المواد الأولية، ونحن نريد حل الموضوع الاقتصادي والتوجه من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، في ظل عدم توفر الاستثمارات المالية، ونحن نحتاج إلى ما يقارب 700 مليون دولار لاستثمارات في القطاعين الصناعي والزراعي".

أضاف: "في الأشهر الماضية، الاستثمارات صفر، والبطالة ترتفع، ومصانع تقفل، وفي نفس الوقت مطلوب من الدولة تخفيف حجم الموظفين، وعليه لا بد من الاعتماد على زنودنا، ووقف الاستيراد، وإطلاق القطاع الصناعي".

حب الله

من جهته، شكر حب الله ضاهر على الزيارة، وقال: "مهمتنا كحكومة، أن نعمل على دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وآخر تعميم لمصرف لبنان، ولو متأخر، يشكل بداية لمعالجة، نحن بحاجة إلى سيولة واستثمارات كبيرة، وأعتقد أن هناك استثمارات ستصل في الأيام القادمة، كما أن مصرف لبنان يعمل على إصدار تعميمين جديدين، واحد تبلغ قيمته 150 مليون دولار، والثاني 300 مليون، ونعمل اليوم مع إيدال التي أنجزت 6 مراسيم تحفيزية للقطاعين الزراعي والصناعي، وإن شاء الله، سيتم إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع عليها، وهي مراسيم تحفيزية تضم إعفاءات ضريبية".

وختم "ما شهدناه اليوم، صناعة من الطراز الأول، وسنواصل لإيجاد أمن غذائي وصناعي واكتفاء ذاتي".

حسن

من ناحيته، تحدث وزير الصحة عن "ضمانتي الجودة والصحة، المتوفرتين في هذه المصانع".

عقيص

ولفت عقيص إلى أنه ب"الرغم من عدم وجود توافق مع النائب ميشال ضاهر، في بعض الأحيان، إلا أنه لا يمكن إنكار البعد المالي والصناعي والاستثماري الكبير جدا، ونحن هنا لندعمه ومتضامنون معه، وندعم كل أصحاب الصناعات".

وإذ نوه ب"حركة وزيري الصناعة والصحة"، قال: "وإن كنا على عدم وئام سياسي مع الحكومة، إلا أننا أمام العمل الإيجابي نقف إلى جانبه ونقدره، وهذا يدل على مدى التزامنا بالقضايا الاجتماعية، وكلنا الى جانب الصناعة".

جمعة

وختم جمعة الكلام بالحديث عن "انتصار الصناعة والخبرات اللبنانية".

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