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وزير الصحة من زحلة: "ارتداء الكمامة" من أساسيات العودة الآمنة الى الحياة الطبيعية

30
MAY
2020
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قدم رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب جهازين طبيين هما كناية عن جهاز إنعاش ventilator تنفيذ طلاب الجامعة اللبنانية- كلية العلوم- الفرع الرابع، وجهاز Robot تنفيذ الجامعة اللبنانية- كلية العلوم- الحدت، لمستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة، بمشاركة وزراء: المهجرين غادة شريم، الصحة العامة حمد حسن، الصناعة عماد حب الله والثقافة والزراعة عباس مرتضى، وفي حضور النواب سليم عون، محمد القرعاوي ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، المدير العام للمستشفى الدكتور نقولا معكرون، رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط وأفراد الطاقم الطبي والتمريضي وطلاب.

وأشار أيوب الى ان "هذين الجهازين هما من إبداع طلاب لبنان، فالrobot يعمل لحماية الطاقم الطبي والتخفيف من احتمال نقل العدوى إليه، أما جهاز التنفس فهو يحتوي على مميزات أجهزة التنفس المعتمدة عالميا"، شاكرا الأساتذة والطلاب "على هذا الإبداع"، وشركة علي جابر للصناعات الطبية، ومنوها ب"العلاقة التي تجمع الجامعة اللبنانية بالوزارات كافة التي لا تبخل بمد يد العون في شتى المجالات". وأثنى على "دعم وزارة الصناعة في تصنيع هذه الاجهزة، واليوم نحن نقدم صورة جميلة جدا عن مؤسسات الدولة والقطاع العام".

من جهته أشار وزير الصحة إلى أن شعار وزارة الصحة في هذه الفترة هو "ارتداء الكمامة" التي هي "من أساسيات العودة الآمنة الى الحياة الطبيعية، فالكمامة درهم وقاية ولها دورها في حماية المخالطين وتشعر بالأمان". وقال: "من 3 أشهر طلبنا 300 جهاز تنفس وصل منها 150 للمستشفيات الحكومية والخاصة، والسبب هو الطلب العالمي عليها وقلة الهبات، وبعض الدول كانت رغم إمكاناتها العظيمة منشغلة بكورونا ولم تستطع المساعدة، ونحن نقدر هذا الأمر".

واعتبر أن "أهمية الإنجاز أننا بحاجة لهذه الأجهزة، وبفضل كفاءة الأطقم الطبية أعتقد أن لبنان من أقل الدول بالعالم من ناحية انتشار الفيروس وتسجيل الوفيات".

وشكر وزير الصناعة "على حركته الدائمة وخصوصا بالنسبة الى الأجهزة الطبية، ونحن شراكة في الحكومة على كافة الأصعدة"، كما شكر وزير الزراعة "وفي الزراعة سنتحول إلى بلد مصدر وليس منتج، وسنجعل المغتربين فخورين بتعاوننا ونجاحنا".

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