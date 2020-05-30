تعليق إغلاق شركة "الترابة الوطنية"

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب المدير العام لشركة "هولسيم" جميل بو هارون، ورئيس مجلس إدارة شركة "الترابة الوطنية" بيار ضومط ووفد نقابة العمال في الشركة "، في حضور وزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الصناعة عماد حب الله والعمل لميا يمين ومستشاره إلياس عساف.

وعرض المجتمعون واقع القطاع والمشاكل، التي يواجهها، والحلول الممكنة لتسهيل عمله، كما وافق رئيس مجلس إدارة شركة "الترابة الوطنية" بناء على طلب دياب، على تعليق إغلاق الشركة، ريثما يتم التوصل إلى الحل.

وبتوجيهات من دياب، تم الاتفاق على الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة، التي تخول شركات الترابة في شكا، الاستمرار في عملها، وتنمية هذا القطاع، مع التشديد على وجوب إشراك بلديات القرى المجاورة المتضررة والمجتمع المدني، لتأمين الحلول البيئية المناسبة، وذلك تحت إشراف وزارتي البيئة والصناعة.