هكذا سيكون طقس الغد وبداية الاسبوع

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل. وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، يتحول الى دافئ نسبيا يوم الاثنين وثم الى متقلب محليا بعد ظهر يوم الثلاثاء.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول تدرييجا خلال المساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة والتي تصل سرعتها أحيانا الى 65 كلم/ساعة. كما يتكون الضباب على المرتفعات ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال اعتبارا من بعد الظهر.

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 الى 28 درجة. فوق الجبال من 14 الى 25 درجة. في الداخل من 13 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها من10 الى 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 29:05 ساعة غروب الشمس: 17:19