بالصورة ابن الخامسة عشر عاما ضحية حادث ATV في الدوير

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، بوفاة شاب وجرح آخر في حادث سير مروع، وقع منتصف ليل أمس عند المدخل الغربي لبلدة الدوير.

وفي التفاصيل، أن الشابين ه. ح. ر. (16 عاما) وم. ح. س. (16 عاما) كانا على متن دراجة نارية ATV، عندما صدمتهما شاحنة "بيك آب" من نوع "تويوتا" يقودها ع. ش. (32 عاما) من بلدة أنصار، قرب "عياش ستيل" عند المدخل الغربي لبلدة الدوير، وعلى الفور نقلا الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول حيث توفي الشاب م. س. فجرا.

وحضر الى مكان الحادث الخبير مصطفى حمادي ودوريات من مختلف الأجهزة الأمنية، وفتحوا تحقيقا بملابساته.