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هذا ما كشفته شعبة المعلومات حول هوية عصابة سرقة بقوة السلاح طالت محال ومطاعم في كسروان

30
MAY
2020
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
 
البـلاغ التالـي:
 
بتواريخٍ سابقة ومختلفة، أقدم مجهولون على سرقة محلٍ معدّ لبيع الأدوات الكهربائية ولوازم الحواسيب في محلة جونية، مطلقين النار في الهواء لدى خروجهم، ثم لاذوا بالفرار الى جهةٍ مجهولة. كذلك نفّذوا عملية سرقة خزنات أموال (غلّة المحل) من مطعمٍ في محلة ذوق مصبح، وآخر في زوق مكايل، ومحاولة كسر وخلع الباب الخلفي لمحل في محلة حارة صخر، حيث أطلقوا النار في الهواء ايضاً خلال فرارهم.
 
بنتيجة المتابعة ومقاطعة المعلومات في العمليات المذكورة، تأكّد لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن عصابة واحدة نفّذت جميعها، مستخدمةً لهذه الغاية سيارات مستأجرة عليها لوحات مزورة. كذلك تمكنت من كشف هوية جميع أفرادها، من بينهم:
 
ج. أ. (مواليد عام ۱۹۹۳، سوري)
 ب. ح. (مواليد عام ۱۹۷۷، فلسطيني)
 من خلال عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة خاصة تابعة للشعبة من توقيف الأول في محلة جدرا على متن سيارة "هيونداي آكسنت" لون ابيض، وضبطت بحوزته بطاقة هوية مزوّرة. كما تمكنت من توقيف الثاني في محيط المدينة الرياضية -بيروت.
 
 بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه يُشكّل مع الموقوف الثاني وآخرين عصابة سرقة بواسطة الكسر والخلع، وقد اشتركوا بتنفيذ العمليات المذكورة. كما اعترف أن السيارة المضبوطة معه استخدمها في تنفيذ عمليتين بعد وضع لوحة مزورة عليها.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.
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