living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نستجديكِ يا عنصرة : فأينَ عنصرتنا؟! (الأب نجيب بعقليني)

30
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحتفل ليتورجيّة الكنيسة، بعد الاحتفال بقيامة الرَّب يسوع، من بين الأموات، بأحد العنصرة، أيّ حلول الرُّوح القُدُس على التّلاميذ مع العذراء مريم، في العليّة، مجتمعين معًا للصَّلاة. "وكان جماعة الَّذين آمنوا قلبًا واحدًا ونفسًا واحدة" (أع ٤: ٣٢). وبينما هم في حالةٍ من الصَّلاة والتَّعاضد، حلّ الرُّوح القُدُس المعزّي، الَّذي أعطاهم ووهَبَهم القوّة والحكمة، والفَهم والقُدرة، والشّجاعة من أجل نشر كلمة الله وعيشها بإيمانٍ ومحبّةٍ ورجاءٍ، متحدّين الصِّعاب والمشقّات والآلام وحتّى الموت، باتّكالهم على الوحدة والتَّضامن والمحبّة في ما بينهم، وعمل الرُّوح القُدُس وفاعليّته، وقدرته الإلهيّة، نازعين منهم الحزن والخوف واليأس والاكتئاب، بعد صعود سيّد الحياة نحو أبيه السماويّ. 
 
ونحن اليوم، في هذه الظروف العصيبة والقاسية، الَّتي يمّر بها العالم، ننتظر عنصرةً جديدةً ومتجدّدةً، لأنّنا نعيش في حالةٍ من الخوف واليأس والاضطراب على جميع الصُّعُد. 
 
لنتمسك بالصَّلاة، كي تحلّ علينا مواهب الرُّوح القُدُس، الواهبة النِعَم والعطايا والقوّة، كي نواجه الصِّعاب والأزمات والمصائب، بإيمانٍ ورجاءٍ، لا سيّما أنّنا نؤمن بقدرة الرَّب يسوع الخلاصيّة.
 
شدّد عزيمتنا وقوّتنا على احتمال كلّ ما يعيق مسيرتنا الخلاصيّة. 
 
هَبنا الشَّجاعة والصَّبر، واطرد عنّا اليأس والخوف والقنوط والاكتئاب. إرفع يا ربّ قلوبنا وضمائرنا نحوك. ثبّتنا في الإيمان القويم والرّاسخ والنّاضج. 
خفّف من آلامنا وجراحنا، كي نواجه ضعفنا البشريّ، برحمتك وعفوك. 
 
أرشدنا إلى الطّريق الصّحيح الَّذي يقودنا نحوكَ. أَنِرنا في حيرتنا وشكّنا، "تُرسِل روحَكَ فتخلِق، وتجدِّد وجه الله" (مز ١٠٤ ؛ ٣٠ ) أَشعل فينا روح الحكمة والرؤية والنبؤة، ("إنّي أُفيض من روحي عليكم في تلك الأيّام، فيتنبّأ بنوكم وبناتكم" (رسل 2: ١٧) وروح القوّة والشّجاعة، روح التكلّم بالحقيقة والحقّ "أُرسل إليكم روح الحقّ [...] ويرشدكم إلى الحقّ كلّه". 
 
فجّر فينا يا ربّ ماء الحياة، الَّتي تقدّس وتطهّر، وتروي عطشنا للحريّة والتخلّص من الخطيئة، والضّعف والشَّر والرذيلة. اشفنا من أنانيّتنا، وطّد الرَّجاء في قلوبنا، اسكُب العزاء، غيّر وبدّل حياتنا. 
 
هبنا القدرة على امتلاك لغّة القلب، لغّة المحبّة والمسامحة، وذلك بحماسةٍ واندفاعٍ، من أجل نقل البشارة وعيشها. أَلَسنا رسل البشارة الجّديدة بالإنجيل؟ 
 
لنترك الرُّوح يقودنا نحو الآب، الَّذي حررّنا من عبوديّة الخطيئة، لنكون أبناء الله الأحرار. يقول القدّيس أثناسيوس "إنّنا بالرُّوح نصير في الله، وبالتَّالي نصير متّحدين بعضنا مع بعض في الله". أَلا يذكّرنا الرُّوح القُدُس بتعاليم المسيح، كي نطبّقها، من أجل عيش ونشر الحبّ والمسامحة والغفران، طالبين التنعّم بالحياة، لا سيّما الحياة الأبدية. يقول القدّيس أمبروسيوس: "حيث يوجد الرُّوح القُدُس توجد الحياة الأبدية، وحيث تكون الحياة فهناك يكون الرُّوح القُدُس". الرُّوح يعطي الحياة، يسعى ليقرّبنا إلى محبّة الثالوث المُعطية الحياة. 
 
إنّنا نستجديك يا ربّ واهب النِعَم، إنّنا نستجديك يا مخلّص العالم، وواهب الرَّجاء والحياة. تعالَ ... نصرخ إليكَ ... تعال وانقذنا... تعال... نستجدي حضوركَ المُحيي ... نستجدي حبّك ورحمتكَ ...
شكرًا ربّنا...
الأب د. نجيب بعقليني
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout