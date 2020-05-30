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هذا ما سيحصل بعد 14 يوما بحسب وزير الصناعة

30
MAY
2020
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أعلن وزير الصناعة عماد حب الله، أننا "نسعى في الحكومة إلى بذل جهود اكثر، لكن اللبنانيين يعرفون ويقدرون أن المنظومة التي تحكمت طيلة السنوات الماضية دمرت الأرضية كلها، وتجعل عملية الاصلاح والانقاذ صعبة".
 
وأكد في حديث إلى قناة"المنار"، أن "الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ليس جيًدا، فهناك خسائر وعجز يصلان إلى نحو مئة مليار دولار، وما زلنا نستحصل على الأرقام".
 
ولفت إلى أن "القطاع الصناعي أثبت قوته في هذه الازمة، ويتابع نشاطه اليوم أكثر من الاول، ويتجه الكثير من المستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي، وبدأنا عمليا الانتقال من الريع الى مفهوم الانتاج".
 
وعن التعيينات، أكد حب الله أن "الحكومة غير متعثرة في هذا الملف، وهي تركز على تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن يتم الاختيار على أسس النزاهة والشفافية والكفاية".
 
وقال: "ما زلنا متحمسين أكثر من قبل على استرداد الأموال المنهوبة وعلى اقرار الاصلاحات. وان القرار السياسي بإقفال المعابر غير الشرعية ووقف التهريب متخذ، ويشمل مصادرة البضائع المهربة والآليات المستخدمة وتوقيف المهربين واحالتهم على القضاء. ولا توجد أي قوى سياسية تغطي التهريب".
 
عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال: "تسير حتى الآن بإيجابية. وبحسب ما أدركته، رأي الصندوق بالنسبة الى الارقام عن الخسائر يتوافق مع الارقام التي قدمتها الحكومة، وهو غير مرتاح الى الارقام الاخرى".
 
وكشف وزير الصناعة، أنه سيصار إلى "تأمين سيولة من الخارج خلال 14 يومًا تقريبًا، ستسهم في إنعاش السوق وتحريك الاقتصاد"، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
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