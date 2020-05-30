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غجر لـ»الجمهورية»: إذا طلبت الشركة البدء من سلعاتا سأقترح سلعاتا في البداية

30
MAY
2020
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قال وزير الطاقة ريمون غجر لـ»الجمهورية»: أنا أبديتُ رأيي، وقلت انه منذ البداية يجب أن يحصل التفاوض على كل المعامل، فيمكن أن يأتينا العرض على البدء من معمل معيّن او اثنين، فلماذا نرفض؟ في الجلسة السابقة قلنا انه ابتداء من الزهراني، وانا لا استطيع تقرير هذا الامر، أنا رَهن ما سيأتيني من عروض. فإذا طلبت الشركة البدء من سلعاتا سأقترح سلعاتا في البداية، ولا شيء في الخطة يمنعنا من هذا الامر. مجلس الوزراء قال في جلسة السرايا: ابتداءً. وأنا أكرر اليوم هذه الـ»ابتداءً» لا يمكن ان أنفّذها. وقال: التصويت الذي حصل هو لزوم ما لا يلزم، وهناك شركات تفضّل العمل بمعامل «غرين فيلد» أفضل من معامل تحتاج الى تصليح وتأهيل.

وعما اذا كنتم تريدون معملاً مسيحياً مقابل معمل شيعي ومعمل سني؟ قال غجر: الكهرباء تمشي في المكان الذي يكون فيه RESISTANCE أقل، لا في المكان الذي فيه مسيحون او مسلمون.

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