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أسرار الصحف ليوم السبت 30 أيار 2020

30
MAY
2020
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البناء

خفايا

في تقييم الخسائر والأرباح من سقوط قانون العفو قالت مصادر متابعة أن حزب الله وحركة أمل تعادلت خسارتهما بالأرباح بسقوط العفو عن العملاء مقابل عدم العفو عن المطلوبين بجرائم المخدرات وأن التيار الوطني الحر تعادلت خسائره بأرباحه بسقوط العفو عن من يسميهم بالمبعدين مقابل عدم العفو عن المطلوبين بتهم إعتداء على الجيش وبقي تيار المستقبل الخاسر الأكبر.

كواليس

تشهد المواقع الأميركية في سورية والعراق حركة مناقلات عسكرية قالت بعض الأوساط العسكرية انها تخفيض لحجم الوجود العسكري سواء بالعديد البشري أو بحجم ونوع الاليات بينما قالت مصادر على صلة بالأميركيين أنها مجرد مناقلات روتينية لتبديل القوات تتم كل فترة.

 

اللواء

همس

استبعد قريب من المفاوضات مع صندوق النقد ظهور نتائج عملية قبل نهاية السنة الجارية.

غمز

نقل زوّار قريبون أن العلاقة بين مرجع مالي ومرجع سابق، لم تتأثر سلباً بتداعيات الجلسة الثانية الأخيرة!

لغز

يجزم مراقبون أن تصفية حسابات تجري داخل نقاشات مجلس النواب، وداخل جلسات الحكومة أيضاً.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن وزيرة في الحكومة لا تملك إجابات واضحة عن مواقف الحكومة من ملفات وقضايا حساسة ومطروحة للبحث.

يعتبر دبلوماسي غربي أن قوى سياسية عدة تشيطن طروحات إصلاحية تغييرية في الدولة لانها مستفيدة من نظام المحاصصة القائم حالياً

يحمل مسؤول روحي بارز أحد الاحزاب العقائدية مسؤولية التوتير في منطقة جبلية حساسة لاهداف بعيدة المدى.

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