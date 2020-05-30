عناوين الصحف ليوم السبت 30 أيار 2020

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الأخبار

مينيابوليس تحاصر ترامب!

حظر تجوّل وانتشار للحرس الوطني

فيتو «روسيّ ـــ صينيّ» لمنع تعديل مهامّ اليونيفيل

مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات

‫بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟

‫معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟

البناء

جولات رئيس الحكومة على الجنوب والبقاع لمخاطبة الخارج حول الالتزام بالـ 1701 ومنع التهريب

بعد نهاية الجلسة التشريعيّة خاسر خاسر في العفو… الحكومة تنتهي برابح رابح في الكهرباء

آليّة التعيينات بانتظار الطعن… والتعيينات عرضة لتجاذبات فرضت التأجيل… وقد يطول

الديار

نزع فتيل ازمة سلعاتا بتسوية شفهية... وخلافات التعيينات ترحّلها للخميس

مساع للملمة اثار الجلسة التشريعية والتراشق مستمر بين المستقبل والتيار

قانون العفو لجولة ثالثة بعد فتح الدورة الاستثنائىة بمرسوم او بعريضة نيابية

اللواء

الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!

الخلاف على تعيين قاضية يعطّل التفاهمات وقانون «الآلية»

الجمهورية

مخاوف دولية من الانهيار

إحتجاجات وردات فعل

مفاوضات الصندوق: سجال أرقام.. والتحذيرات الدولية تتوالى: عجلوا بالإصلاحات