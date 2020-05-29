"تدابيرًا إستثنائيّة" لمدة 15 يومًا في الحمرا... وهذا هو السبب!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال حفر في منطقة الحمرا رقم (34) / شارع الصوراتي رقم (53) وشارع إبراهيم عبد العال رقم (76) /، بغية مد شبكة الصرف الصحي وشبكة اقنية لتصريف مياه الامطار، اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 1/6/2020 ولحين الانتهاء، ولمدة /15/ يوماً".



وأفادت المديرية الى أن "هذه الأعمال ستؤدي الى منع المرور في المكان، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة".



وقال بيان للمديرية، "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".