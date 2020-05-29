هذه هي مقررات مجلس الوزراء...

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اعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن "المجلس وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة حيث أنها تنتهي في 31 أب 2021".



واشارت أن المجلس أعطى "الموافقة على طلب وزارة الزراعة وتفويضها توقيع إتفاقية مع الفاو لتعزيز التنمية الزراعية، كما أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء مبدئيا على استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات".



ولفتت إلى أن المجلس قرر "تأجيل البحث بالتعيينات الى الخميس المقبل، بسبب بعض المداولات في ظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء، وليس بسبب أسماء معينة".