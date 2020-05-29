دياب: مجلس الوزراء يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء

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قال رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء: "بالنسبة الى خطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية".

أضاف: "مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها".

وتابع:"قمت اليوم بجولة على البقاع الشمالي واطلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. مبدئيا، يمكن القول إن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف".