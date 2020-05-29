الرئيس عون طلب من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتعلق بخطة الكهرباء

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جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التهنئة بعيد الفطر المبارك ودعا الى معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة لا سيما في القطاعات الاقتصادية.

وطلب عون من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء ٣ معامل للانتاج للتمكن من تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤ وأكد ان السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب: "بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء على تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم ١ تاريخ ٨/٤/٢٠١٩ ورقم ١ تاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩ اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية. مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم ٢ تاريخ ١٤/٥/٢٠٢٠ يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء دون التعارض معها".

وأضاف: "قمت اليوم بجولة على البقاع الشمالي واطّلعت على الإجراءات المتخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية التي تستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا. مبدئياً، يمكن القول إن الإجراءات يفترض أن تؤدي إلى ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف".