هذا ما طلبه التفتيش المركزي

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أصدر التفتيش المركزي تعميما رقمه 7/2020 للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات جاء فيه:



"حيث أن الفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء الرقم 1/2020 تاريخ 24/4/2020، نصت على وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام، بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية لاصحاب العلاقة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الادارات والمحافظة على المسافات الامنة، وحرصا منا على حسن التقيد بمضمون قرار مجلس الوزراء، يطلب الى كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات تزويد ادارة التفتيش المركزي بجداول المناوبة الموضوعة تنفيذا للقرار المذكور عبر البريد الالكتروني lb.gov.cib@inspection.central وتطبيق Whatsapp على الرقم 478080/01 قبل تاريخ 2/6/2020، علما ان المفتشية العامة الادارية ستتولى بدءا من التاريخ المذكور رقابة حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء.