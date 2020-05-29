ادكار طرابلسي: نحن ضدّ العفو العام ومع تسريع المحاكمات

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اعتبر النائب ادكار طرابلسي أن على الدولة تأمين الحق بالتعلّم وعلى المصارف تسهيل امور المدارس، لافتا الى انه اعترض على عدم لحظ القطاع التربوي بخطة التعافي في حين هو أساس القطاعات الاخرى، كما قال.





واوضح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI ضرورة أن يعاد النظر في استخدام القطاع التربوي بالسياسة إذ يجب تحييد القطاع عن السياسة، "واذا راح القطاع راح لبنان".





ورأى أن بعض المدارس لديه أرصدة لكن لا يتم استخدامها، مشيراً الى انه يجب درس موازنات المدارس واعادة النظر فيها قبل لوم أي أحد، وبالتالي، يجب دمج المدارس ودرس الحشو في الموازنة.



وحذر من صرف الاساتذة من مدارس القطاع الخاص بشكل تعسفي، وقال: "بعض الاهالي شيطن المدارس التي اختاروها بقرار حرّ، وطالبنا الاهالي بدفع 65% فقط من القسط المدرسي، والمدارس بدفع اجور الاساتذة وبعضها "كأن مستعجلة تخلص من الاساتذة".

وعن التعليم عن بعد، شدد على أنه أساس و"يمكن ضبطه من دون حصول أي غش خلاله، ولدينا عباقرة قاموا باختراع برنامج للتعلم عن بعد ولدينا الامكانيات". ولفت الى أن "لبنان متأخر في ركوب موجة التقدم الاكاديمي العالمي والعربي والاقليمي".

وقال طرابلسي "نحن ضدّ العفو العام بالمطلق، ومع تسريع المحاكمات، ونؤيد حالات معيّنة من العفو الخاص"