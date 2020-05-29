النائب إدكار طرابلسي: نعم يمكن إنقاذ العام الدراسي وحفظ حقوق المدارس والأساتذة والاهالي

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شدد النائب إدكار طرابلسي على أن مصير العام الدراسي الجامعي بالإمكان إنهاؤه عن بُعد خصوصا وأن قانون التعليم العالي يلحظ في بعض مواده (خاصة المواد ٨ و ١٠ و٦٠) واجب انهاء البرامج وانواع الطرق التغليمية المختلفة وهو مغطى ايضا بقانون الطوارىء واحكام التعبئة العامة وقرار الوزير ومرسوم من الحكومة اللبنانية.

وقال طرابلسي للـ lbci إن اقتراح القانون الذي قدمه حول التعليم الجامعي عن بعد منذ ١٤ شهر تم بحث مواده مع خبراء ومختصين، وما يحكى عن قانون الطوارئ أو القانون الاستثنائي الذي كان من الممكن بحثه أمس في الجلسة التشريعية العامة، فإن أصحابه (في إشارة إلى نواب كتلة المستقبل النيابية) انسحبوا من الجلسة ولم يتابعوه ليُقر.

واكد النائب طرابلسي ان التعليم عن بعد ليس كما يحكى انه يسيُب التعليم ويقلل من قيمته ويشجع على الغش، وان هناك قدرة تقنية عالية بامكانها تأمين اجود انواع التقنيات المعتمدة في برامج للتدريس عن بعد.

واسف طرابلسي لعدم اقتراب خطة التعافي الحكومية من القطاع التربوي، رغم انه قطاع اقتصادي هائل، ويجب اليوم تخصيص منح من اجل دعم التعليم في القطاع الخاص لحفظه من الانهيار وان الحكومة تدرس ذلك، وستصدره بمشروع قانون قريبا. وانه مع النائب اسعد درغام تقدما باقتراح قانون البطاقة التربوية التي تساهم فيها الدولة بتأمين حق مل طالب بالتعلم.

وحذر طرابلسي اصحاب المدارس الخاصة من انهاء عقود عمل الاساتذة تعسفيا فيساهمون بنجويع الاف العائلات، كما باقفال مدارسهم التي نحتاج للاهل كما للمعلمين. وطالب الاهالي بدفع المستحقات للحفاظ على المدارس وذلك من ضمن قاعدة ارساها اتفاق ٣ ايار بين الاهل والمدارس والمعلمين على ان يدفع الاهل ٦٥% من القسط.





واقترح طرابلسي أن يتم دمج المدارس الصغيرة في عدد من المناطق وإعادة هيكلتها مجددا بما يحفظ حقوق جميع الفرقاء.