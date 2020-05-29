دياب: سنتابع الجهود من اجل وقف اقتصاد التهريب عبر اقفال المعابر

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اشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى انّ "الجيش يشكّل عنوان أمل بتجذّر الانتماء الوطني وحراسة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة".

دياب ومن ثكنة الياس الخوري في رأس بعلبك، قال: "الجيش هو نموذج حي عن تطلعات اللبنانيين بوطن يريدون العيش فيه بأمان واستقرار، خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية".

وتابع: "إن اللبنانيين، في كل المناطق، يريدون تغييراً حقيقياً يؤمّن لهم الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب، إلى الدولة الواحدة. يريدون تغييراً واقعياً يحقّق لهم الفصل بين الارتباط السياسي والارتباط بالدولة، وإلغاء الارتهان السياسي كوسيط بين المواطن والدولة"، لافتاً إلى انّ "الحكومة ستتابع الجهود، من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال هذه المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين".