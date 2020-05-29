بالصور: هيئة كولكو - أدمنتون في التيار في لقاء مع القنصل الفخري حسين رحال

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زار وفد من التيار الوطني الحر هيئة كولكو -أدمنتون سعادة القنصل الفخري السيد حسين رحال ، لتقديم التهنئة والمباركة له بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث ضم الوفد منسق الهيئة السيد الياس مرقص ، أمينة سر الهيئة السيدة هيلدا ضاهر ، مسؤولة لجنة شؤون المرأة السيدة سيلفيا الحمشاوي و مسؤولة الاعلام في كندا السيدة ساندي عبدالاحد .

بدايةً تحدث السيد مرقص قائلا: "بهذه المناسبة نهنّئكم و نتقدم لكم بمعايدة قلبية على امل ان تمر هذه الظروف الصعبة بأسرع وقت ، ثم جرى الحديث عن الاعمال التي يقوم بها القنصل لخدمة الجالية اللبنانية في ادمنتون و منها مركز بارك قدمته بلدية أدمنتون الى الجالية اللبنانية الكريمة وسيطلق عليه اسم لبنان - جبران خليل جبران في منطقه Castle Downs وشدد على بقاء التواصل بين جميع الجمعيات والاحزاب السياسيه والدينية.

و في ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية لهذه المناسبة.

هيئة أدمنتون في التيار الوطني الحر تتمنى للبنانيين عموماً و المسلمين خصوصاً في كندا عيداً مباركاً .