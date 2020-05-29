رسالة ثانية الى رفاقي المتقاعدين العسكريين من معارضي الحكومة والعهد (بقلم العميد المتقاعد شارل ابي نادر)

A + A -

العميد المتقاعد شارل ابي نادر -



مبروك لكم بيانكم التأسيسي لمجموعة " المحاربون القدامى لإنقاذ الوطن " ومبروك لكم لائحة اهداف التجمع والتي هي بالمناسبة ، نفس الاهداف التي نجتمع عليها جميعا .



جميعنا يا أعزائي غير موافقين على مسار عمل الدولة ، ومن قال لكم انه لدينا نظرة مختلفة عن نظرتكم الى منظومة الدولة المهترئة والفساد والهدر والفلتان المالي والقضائي والاداري ؟



الفارق بيننا هو الاختلاف في تشخيص العلّة وفي تحديد السبب وفي التصويب على المسبب الحقيقي ، وهناك فارق آخر يا اعزائي بيننا لا يمكن تجاهله ، وهو انكم تعارضون رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس دياب بينما نحن ندافع عنهم وبامتياز ولنا الشرف ، ليس فقط لانهم يمثلون السلطة الشرعية ، بل لانهم يمثلون رأس الحربة الحقيقية في مشروع اعادة التوازن الى السلطة والى الدولة ، ولو لم يكن هكذا - وعذرا على تكرار هذه المعزوفة ولكن التكرار ضروري هنا - لما كانوا مستهدفين وبشراسة قاتلة من ارباب الفساد والهدر وامراء الحرب وملوك الطوائف .



الا يعني لكم شيئاً يا رفاق أن الاشتباك السياسي اليوم هو على اشدّه بين زعماء ميليشيات الحرب الذين احتلّوا ولاكثر من عشرين عاما مؤسسات الدولة وزرعوها بازلامهم وبكوادر احزابهم السايقة من جهة ، وبين رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس دياب من جهة اخرى ؟



ايضا ، الا تلاحظون أن هذا الاشتباك انطلق بينهم وبين رئيس الجمهورية عندما اصرّ على إقرار الموازنة السنوية التي جمدوها لاكثر من خمسة عشر سنة خلت قبل عهده ؟ وخاصة عندما حاول الاقتراب من موازنات مجالسهم المعروفة وجمعيات نسائهم ومكامن هدر وتهريب المالية العامة ؟



أساسا من قال لكم ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء موافقون على مسار عمل الدولة ؟ هم ايضا يعانون ما يعانون مِن عرقلة وتعقيد وتقييد من قبل مجلس النواب في اغلب القرارات الاساسية ، وخاصة في مشاريع القوانين الضرورية لاطلاق عملية محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة او المهربة ، او في التعيينات الضرورية التي يُفترض اكتمالها لاعادة دوران عجلة الدولة والحكم والمالية العامة ، والتي ما زالت جامدة .



هل ترون وبكل موضوعية ان رئيس جمهورية الطائف هو راس السلطة فعليا ؟ لكي تحملونه المسؤولية الكاملة عن تردّي الاوضاع والانهيار المالي في ظل هذا الوضع غيرالمتوازن ، حيث ما زالت اذرع ومخالب امراء الحرب مشبوكة في الادارات العامة وفي الوزارات وفي المؤسسات الرئيسة في الدولة ؟



انتم تصوبون على عدم توقيع فخامة الرئيس التشكيلات القضائية ، ولكن هذه التشكيلات قد أقرَّتها أغلبية موصوفة من القضاة ، (سبعة اعضاء مع - وثلاثة اعضاء ضد ) وان الاغلبية من هؤلاء القضاة هم معينون من قبل ملوك الطوائف ، هؤلاء الملوك االذين تثورون عليهم ليل نهار وتعتبرون انهم سبب مشكلة الازمة المالية والاقتصادية والادارية.



اليس في قرار رئيس الجمهورية بعدم توقيع التشكيلات القضائية ، وباقتراح معلل من وزيرة العدل او وزيرة الدفاع فيما خص المحاكم العسكرية وكأنه الثائر الاول معكم ومع توجهاتكم في كسر محرمات التعيينات المذهبية والطائفية ؟ وكما تنادون ليل نهار ؟ ( مبدئياً ) .

حتى إذا كانت القاضية غادة عون محسوبة على فخامة الرئيس واقدمت في نفس الوقت على فتح ملفات الفيول المغشوش والنافعة وقروض الاسكان المشبوهة ، فاين هي المشكلة ، ولماذا لا تقفون كثوار معها ؟

كيف ستحاربون الفساد ؟ بقرقعة الطناجر وبشعار " الهيلا هيلا هو " ؟



بكل محبة ، يؤسفنا أن تكونوا في هذا الموقع المدفوع ( المدفوش ) من رافعة غريبة ، استطاعت أن تجمع اضدادكم بسحر ساحر، فاصبحتم مطواعين قنوعين راضين ، بعد ان كنتم تتقاتلون على قيادة حراكاتكم وحركاتكم ، والمؤسف ايضا ، انكم لم تقدموا شيئا جديدا مختلفا عن مشروع الحكومة التي تعارضونها ، والتي هي الوحيدة القادرة على تحقيق اهداف حركتكم المباركة ، و اذا كنتم صادقون في شعاراتكم فان مكانكم الصحيح هو مع الحكومة والعهد ، ومن موقع ريادي يليق بكم وبتاريخكم ، وليس من موقعٍ ضعيف مُلحقٍ بمجموعة من المدنيين المشبوهين، والمرتبطين ب ... ( الله العليم بِمَن ) .



لنتكلم الان بموضوعية وبشفافية ... وعبر نقتطين فقط واترككم بسلام مع دعائي الصادق لكم بالتوفيق في ثورتكم وفي رسالتكم .

النقطة الاولى هي : ماذا يعني عندما يعترض اغلبُكم على حكومة الرئيس دياب مباشرة بعد توقيع مرسوم تشكيلها ، وقبل التعرف على برنامجها ومشروعها ، بالرغم من ان دولته قال وبكل وضوح وشفافية بان حكومته ستكون صوت ثورة 17 تشرين الاول ، اي ثورتكم اليس كذلك ؟ اليس هذا مؤشر الى ان هؤلاء " معترضي غبّ الطلب " وثوار اجندة مشبوهة ؟



النقطة الثانية وارجو ان تتفهموني في طرحها وبكل محبة وهي : الم تلاحظون وانتم تنظرون في وجوه بعضكم وتتعرفون على المجتمعين بينكم ، بان اغلبكم موزعين بين من هو مدّعي بان فخامة الرئيس لم يعطه حقه وبين من هو على خلاف مع الوزير باسيل ، او بين من هم من المؤيدين او حتى من المنتسبين لتيارات ولاحزاب تخاصم الرئيس والتيار الوطني الحر ، طبعا مع وجود بعض المحايدين فيكم دون خلفية من التي ذُكرت اعلاه ؟؟؟



وفقكم الله يا رفاق والى اللقاء قريبا في دولة نظيفة كما تريدونها ، وهي باذن الله على الطريق نحو التحقق ، مع حكومة الرئيس دياب وبعيدا عن شعارات غوغائية دون معنى ، والسلام .