عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 أيار 2020

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الأخبار

صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار

‫التعيينات «الخنفشاريّة»: معالج فيزيائي للاقتصاد وقاضية معاقَبة للخدمة المدنيّة





اللواء

الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!

باسيل يستعجل التعيينات اليوم.. وانتقادات حقوقية لقانون رفع السرية المصرفية

الجمهورية

العفو العام يقسم البلد

استبعد أم سقط؟

سجالات حول العفو طيرت الجلسة...ودفعة تعيينات في مجلس الوزراء اليوم

الديار

المزايدات الطائفية تسقط «العفو العام» «وطيف» واشنطن حضر في «الاونيسكو»..

الافراج عن التشكيلات القضائية وسعي لتفكيك «لغم» «سلعاتا» قبل جلسة الحكومة