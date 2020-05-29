أسرار الصحف ليوم الجمعة 29 أيار 2020

A + A -

البناء

قال دبلوماسي أوروبي رافق الجلسة النيابية عن بعد إن الأجواء التي رافقتها رغم المشاحنات والتوترات المرافقة طائفياً وسياسياً أظهرت حيوية النظام السياسي اللبناني وأكدت أن انتظام مؤسسات الدولة وتناولها للقضايا الحساسة والشائكة بدون ترتيبات مسبقة وتفاهمات وراء الكواليس تقايض السياسة بالمصالح تكفي لتستعيد الحياة السياسية جاذبيتها رغم الظروف الصعبة.

وصفت مصادر إيرانية الحملة الأميركية الأخيرة من العقوبات التي تطال المشاركين في برنامجها النووي علامة على حجم العجز الأميركي عن مواجهة تداعيات نجاح إيران بكسر الحصار؛ والألم الذي يشعر به الأميركيون نتيجة الضعف الذي تجسد في سلوكهم أمام الناقلات الإيرانية العابرة للمحيطات. وقالت إنه كما تخطت إيران ما قبل ستتخطى ما بعد.

اللواء

همس

كشفت جهات مطلعة على أجواء المفاوضات مع صندوق النقد، أن مشاركة فريق المصرف المركزي، أعطت منحى جديداً لسير التفاوض.

غمز

يستبعد مصرفي مخضرم إمكانية حدوث انخفاض كمي حاد في سعر تداول الدولار، بالمقابل عدم تجاوز سقف الـ4000 ليرة لكل دولار.

لغز

تدارس الثنائي، على نحو تفصيلي بعد اجتماع الكتل المسيحية ليل أمس الأول، سيناريوهات تتعلق بكيفية عدم تمرير المادة 8 من اقتراح قانون العفو، من دون إغضاب كتلة مؤثرة.

الجمهورية

تساءل مراقبون كيف أن مجلس النواب أقر أمس آلية تعيين موظفي الفئة الأولى فيما أمام مجلس الوزراء اليوم سلسلة تعيينات غير مطابقة لهذه الالية.

يقول نائب إن جهات أمنية معنية طالبت بالضغط باتجاه تنفيذ قانون أثير لغط حوله أخيراً لان هناك صعوبة في وقفه.

تقول مرجعية روحية إن زعماء الطائفة لا يلتزمون بإتفاقاتهم ويطلقون مواقف شعبوية تحت حجة إرضاء قاعدتهم الشعبية على رغم الضرر اللاحق بالبلد.