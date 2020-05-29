مصادر وزارية لصحيفة "اللواء": بند التعيينات لا يزال مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم

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اوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان بند التعيينات لا يزال مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم وان الوزراء تسلموا ثلاثة اسماء للمرشحين في هذه التعيينات مع السير الذاتية تمهيدا للأختيار او التصويت بحسب هذه المصادر.

اما المرشحون لمركز رئيس مجلس الخدمة المدنية فهم:

محمد بيضون

رندة يقظان

ميرفت عيتاني

وعلم ان المرشحين لمركز المحافظ هم :

القاضي وهيب دورة

القاضي مروان عبود

نسيب ايليا

في حين ان المرشحين لمركز مدير عام الاستثمار هم

غسان نور الدين

علي زيدان

باسم شريف

ورشح لمركز مدير عام الاقتصاد كل من :

محمد بو حيدر

موسى كريم

علي شكرون