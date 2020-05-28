الحريري: لهذا السبب انسحبنا من الجلسة

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أعلن الرئيس سعد الحريري أنه طلب من كتلة المستقبل النيابية الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، إثر النقاش الذي دار في الجلسة حول مشروع قانون العفو العام. وقال في تصريح له إلى الإعلاميين: " طلبت من الكتلة الانسحاب من الجلسة لأننا كالعادة نعمل من أجل الوصول إلى مكان، لكن هناك من يريد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر. كلا، تيار المستقبل سيأخذ موقفا، وأنا اليوم أنسحب من الجلسة وسيكون لنا موقف بالمستقبل.

اضاف " نحن نعمل بكل حسن نية لكي نصل إلى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل".

واعتبر الرئيس الحريري أن "الرئيس نبيه بري قام بجهد كبير وحاول السير بين التناقضات لكن هناك محاولة للتذاكي من البعض".

وردا على سؤال حول من الذي منع إقرار قانون العفو قال الرئيس الحريري مستهزئا: "الحريرية السياسية".