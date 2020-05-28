المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جدد نفي خبر على مواقع التواصل: لعدم تداوله وترويجه

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صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بيان جاء فيه: "عطفا على البيانين الصادرين سابقا في هذا الخصوص بتاريخ 24 آذار و8 أيار 2020، وحيث ما زال يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر منسوب إلى وزارة العمل مفاده أنه يحق للعاملين في الفترة بين 1990 و2020 الحصول على 2999 دولارا أميركيا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدعو المواطنين إلى التحقق مما إذا كان اسمهم مدرجا في قائمة الأشخاص الذين لديهم الحق في تلقي هذه الأموال عبر الرابط المرفق بالخبر، تعود إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتنفي هذا الخبر مجددا، وتدعو المواطنين إلى عدم تداوله وترويجه وتحذرهم من استعمال الرابط المرفق به لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه، وتدعو الأجهزة الأمنية المختصة إلى التحقق من مصدر الخبر واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تداوله مجددا".