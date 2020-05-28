وفد من جمعية المصارف عند الحريري

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في اطار سعيها الى عرض تفاصيل الورقة الاقتصادية التي اعدتها جمعية مصارف لبنان والتي قدمت اقتراحات لخطة الحكومة للانقاذ المالي، التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة د. سليم صفير الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط وتمت مناقشة بنود الورقة بما تضمنته من افكار عملية للحفاظ على الثروة الوطنية والاستقرار الاقتصادي، وقد ابدى الرئيس الحريري دعمه لكل ما يصب بمصلحة لبنان .



وكان وفد الجمعية التقى ايضا الهيئات الاقتصادية التي اشادت بالمقاربة العلمية والمنطقية للورقة المقترحة التي تضمن مواجهة التحديات باقل الخسائر.