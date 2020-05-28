بوصعب يغرد عن الية التعيينات...هذا ما كشفه!

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بعد اللغط الذي اثاره موضوع الية التعيينات في مجلس النواب غرد عضو تكتل لبنان القوي الياس بوصعب بالتالي:



موضوع التعيينات المتعلقة بالفئة الاولى اخذ سجالاً لان الصيغة الاولى للقانون كانت متناقضة بعدها وافق النائب جورج عدوان على ادخال تعديلات عليها فأصبحت اكثر واقعية، لكن يبقى ان نرى الصيغة النهائية للقانون لكي لا تتعارض الالية مع النص الدستوري.