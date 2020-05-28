الديمقراطي عن إشكال الفوارة - الشوف: عدم محاسبة الفاعلين يعزّز التفلّت الأمني في المنطقة

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أشارت دائرة الشوف في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، إلى أنّ الإشكال الذي حصل في بلدة الفوّارة - الشوف، قد يكون إشكالاً فردياً بالفعل ولا تقف خلفه أيّة أسباب سياسية أو طائفية، إلاّ أنّه مرفوض بالشكل والمضمون.

كما هي مرفوضة كل أنواع الإشكالات والإستفزازات التي تحصل في هذا السياق، وعدم محاسبة الفاعلين يعزّز بشكل مباشر التفلّت الأمني في المنطقة.

وشكرت الدائرة مطران صيدا ودير القمر للموارنة مارون العمار ودعوته لاجتماع عقد في البلدة ومتابعته للموضوع لحظة بلحظة.

وطالبت الدائرة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالقبض على الفاعلين والإقتصاص منهم منعاً لتكرار أيّة أفعال مشابهة.