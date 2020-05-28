living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان بعد اقرار رفع السرية: خطوة اولى جدية باتجاه مكافحة الفساد والانتصار للبنان لاستعادة الثقة

28
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصف النائب ابراهيم كنعان اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالخطوة الجديدة والاستثنائية لتعزيز الشفافية وقد اعطى المجلس النيابي اشارة جدية بمكافحة الفساد.
واكد كنعان ان القانون لا يأتي بخلفية سياسية، خصوصا انه يدمج ما بين ٤ اقتراحات مقدمة من تكتل لبنان القوي والنائب سامي الجميل والنائب بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد، وقد قمنا بعمل جدي في اللجنة الفرعية لدمج الاقتراحات والخروج بصيغة تؤدي الغرض المطلوب.

واعتبر ان الانتصار هو للبنان لا لطرف سياسي، لانه من المفترض ان يستعيد لبنان ثقته بنظامه وشفافيته وجدية مكافحة الفساد، واقرار رفع السرية خطوة من بينها اتخذها المجلس النيابي اليوم.

وكان كنعان وخلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية اعتبر ان ‏المطلوب الزام السياسيين باحترام القانون اكانوا في السلطة ام المعارضة، لان من في السلطة اليوم سيكون معارضة غدا والعكس صحيح، والكل تناوب على السلطة في مرحلة ما والمطلوب تغيير الثقاقة السياسية لا التذاكي على القانون".


‏وسأل كنعان" في ضوء ما نسمعه من مداخلات اذا كانت هناك ارادة سياسية بالالتفاف على المشروع فليعلنوا ذلك وليسحبوا تواقيعهم"، ‏ مطالبا باقرار القانون قائلا" اذا اردنا مكافحة الفساد فالقانون ضروري وجدّي جدا لملاحقة اصحاب النفوذ والسلطة وهو مطلب شعبي خصوصا منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩".

وقال" لا مانع من مناقشته والتصويت على التعديلات المقترحة، ولكن من غير المقبول سحبه او تمييعه او الالتفاف عليه، لان ذلك لا يضرب مصداقية الاطراف الذين يقومون بذلك فقط، انما مصداقية البلد ايضا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout