كنعان بعد اقرار رفع السرية: خطوة اولى جدية باتجاه مكافحة الفساد والانتصار للبنان لاستعادة الثقة

A + A -

وصف النائب ابراهيم كنعان اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالخطوة الجديدة والاستثنائية لتعزيز الشفافية وقد اعطى المجلس النيابي اشارة جدية بمكافحة الفساد.

واكد كنعان ان القانون لا يأتي بخلفية سياسية، خصوصا انه يدمج ما بين ٤ اقتراحات مقدمة من تكتل لبنان القوي والنائب سامي الجميل والنائب بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد، وقد قمنا بعمل جدي في اللجنة الفرعية لدمج الاقتراحات والخروج بصيغة تؤدي الغرض المطلوب.

واعتبر ان الانتصار هو للبنان لا لطرف سياسي، لانه من المفترض ان يستعيد لبنان ثقته بنظامه وشفافيته وجدية مكافحة الفساد، واقرار رفع السرية خطوة من بينها اتخذها المجلس النيابي اليوم.

وكان كنعان وخلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية اعتبر ان ‏المطلوب الزام السياسيين باحترام القانون اكانوا في السلطة ام المعارضة، لان من في السلطة اليوم سيكون معارضة غدا والعكس صحيح، والكل تناوب على السلطة في مرحلة ما والمطلوب تغيير الثقاقة السياسية لا التذاكي على القانون".



‏وسأل كنعان" في ضوء ما نسمعه من مداخلات اذا كانت هناك ارادة سياسية بالالتفاف على المشروع فليعلنوا ذلك وليسحبوا تواقيعهم"، ‏ مطالبا باقرار القانون قائلا" اذا اردنا مكافحة الفساد فالقانون ضروري وجدّي جدا لملاحقة اصحاب النفوذ والسلطة وهو مطلب شعبي خصوصا منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩".

وقال" لا مانع من مناقشته والتصويت على التعديلات المقترحة، ولكن من غير المقبول سحبه او تمييعه او الالتفاف عليه، لان ذلك لا يضرب مصداقية الاطراف الذين يقومون بذلك فقط، انما مصداقية البلد ايضا".