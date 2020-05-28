المطران عبد الساتر عرض الأوضاع مع ألان عون والأب عازار

A + A -

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر النائب ألان عون حيث تمّ عرض الوضع المعيشي والاقتصادي والصعوبات التي يعاني منها كلّ مواطن لبناني، وتمّ التأكيد في هذا الإطار على ضرورة مدّ يد العون لكلّ محتاج وعلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها أكثر تجاه مواطنيها، أكانت في المجال الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مع التنويه بما تسعى الحكومة الحالية إلى القيام به في هذه المجالات. كما جرى البحث في أوضاع المدارس الخاصة ومستقبل العلم في لبنان.

الشأن التربوي حضر أيضًا في اجتماع عقده المطران عبد الساتر مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بحضور النائب الأسقفي لشؤون التربية والمدارس المونسنيور أنطونيو واكيم. وعرض الأب عازار الوضع الحالي للتعليم والمبادرات التي تقوم بها الأمانة العامة مع أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية ولجان الأهل ونقابة المعلمين. كما تطرق للصعوبات التي تواجهها المدارس وخطر الاقفال المحدق بالبعض منها.



بدوره، قدّم المطران عبد الساتر بعض الاقتراحات التي تسهم في تعاون أفضل بين المعنيين كافة من أجل مستقبل أفضل للقطاع التربوي.