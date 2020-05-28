living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المطران عبد الساتر عرض الأوضاع مع ألان عون والأب عازار

28
MAY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر النائب ألان عون حيث تمّ عرض الوضع المعيشي والاقتصادي والصعوبات التي يعاني منها كلّ مواطن لبناني، وتمّ التأكيد في هذا الإطار على ضرورة مدّ يد العون لكلّ محتاج وعلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها أكثر تجاه مواطنيها، أكانت في المجال الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مع التنويه بما تسعى الحكومة الحالية إلى القيام به في هذه المجالات. كما جرى البحث في أوضاع المدارس الخاصة ومستقبل العلم في لبنان.

الشأن التربوي حضر أيضًا في اجتماع عقده المطران عبد الساتر مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بحضور النائب الأسقفي لشؤون التربية والمدارس المونسنيور أنطونيو واكيم. وعرض الأب عازار الوضع الحالي للتعليم والمبادرات التي تقوم بها الأمانة العامة مع أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية ولجان الأهل ونقابة المعلمين. كما تطرق للصعوبات التي تواجهها المدارس وخطر الاقفال المحدق بالبعض منها.


بدوره، قدّم المطران عبد الساتر بعض الاقتراحات التي تسهم في تعاون أفضل بين المعنيين كافة من أجل مستقبل أفضل للقطاع التربوي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout