في هجوم جديد .. الحريري: "التيار الوطني الحرّ بدّو كلّ البلد"

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أكّد رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري ان "تيار المستقبل جاهز دائماً لخدمة البلد لا سيما من ناحية القوانين التي تسمح بتحسين وضع الدولة".



وقال في كلمة له من الأونيسكو، بعد إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى: "اليوم صوّتنا مع قانون آلية التعيينات والأفضل أن ترفع القوى السياسية يدها عن التعيينات وهذا أمر جيّد وكتلتنا مستمرة في هذا الموضوع"، آملاً ألا يتم الطعن به، مضيفاً: "التيار الوطني الحر بدو كل البلد".



من جهة أخرى، شدد الحريري على انّ "قانون العفو العام مهمّ جداً، إذ هناك أشخاص مظلومين"، وقال: "ما حصل انّنا حاولنا العمل على قانون عفو من خلال الإجماع ونأمل أن يمرّ"، مؤكدا ان كتلة المستقبل ستوافق على الصيغة المطروحة للعفو.



وختم قائلاً: ""بدكن تحطّوا 30 سنة الحق على الحريرية السياسية حطّوا الحق علينا بس العالم بتعرف الحق على مين وشو اللي صار بالبلد".