في لبنان: ضبط كمية من البطاطا محشوة بالمخدرات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 28/5/2020، وفي أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى سجن أميون، ضبط أحد عناصر السجن مع إحدى السيدات -وتدعى: ن. ح. (مواليد عام 1974، لبنانية)- /165/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفين، مخبّأة بحرفية داخل كمية من خُضار البطاطا، كانت في صدد تسليمها الى ابنها السجين بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات: م. ص. (مواليد عام 1996، لبناني).

بالتحقيق مع السيّدة أفادت بأنها تجهل ما بداخل البطاطا، وانها تحملها لابنها كهدية من أحد رفاقه -ويدعى (أ. ك.)- الذي كان موقوفاً معه في السجن ذاته.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.