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معاودة العمل في الضمان بشكل طبيعي إبتداءً من هذا التاريخ

28
MAY
2020
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إتخذت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سلسلة من الإجراءات لتسيير أعمال مرفق الضمان الإجتماعي منها على سبيل المثال لا الحصر:

- إعطاء الموافقات الإستشفائية والطبية.

- معاودة العمل في مديرية التفتيش والمراقبة وإنجاز المعاملات الإستشفائية.
- إستقبال ودفع طلبات تعويض نهاية الخدمة على مدار الأسبوع.
- إستقبال ودفع المعاملات العائدة للأمراض السرطانية والمستعصية.
- إعطاء براءات الذمة وفتح الصناديق لتسديد الإشتراكات.
- إجراءات تنظيمية وصحّية لعملية دخول وخروج المراجعين للصندوق، حفاظاً على السلامة العامة.

وفي هذا السياق ومن أجل عودة مديريات ومكاتب الصندوق إلى عملها الطبيعي أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة رقم 43 تاريخ 27/ 5/ 2020 دعا بموجبها إلى معاودة العمل في مديريات ومكاتب الصندوق كافة وإلتحاق جميع المستخدمين بمراكز أعمالهم إعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 1 حزيران 2020 لإنجاز جميع المعاملات وذلك على الوجه الآتي:


عطفا على مداولات ھیئة المكتب ومجلس الادارة في الجلستین المنعقدتین بتاریخ ٧ و 22 أيار ٢٠٢٠ وبـناء عـلى الـمادة الـثانـیة مـن مـذكـرة وزیـر الـداخـلیة رقـم ٥١/أ.م /٢٠٢٠ الـتي تـنص عـلى فـتح المؤسسات العامة ابوابھا امام المواطنین خلال الدوام الرسمي المعتمد.


اولا: یـُطلب مـن جـمیع المسـتخدمـین فـي المديريات والمكاتب كـافـة مـعاودة الـعمل وفـقا لـلمعتاد اعــتبارا مــن یــوم الإثنين 1 حزيران ٢٠٢٠ لانــجاز جــمیع الــمعامــلات لاســیما تــلك الــمتعلقة بـالاسـتشفاء والـطبابـة وتـعویـضات نـھایـة الخـدمـة وتـقاریـر الـتفتیش وغـیرھـا ، بـالاضـافـة الـى الخـدمـات الـتي بـوشــر فـیھا سـابـقا كـموافـقات الاسـتشفاء، والاعـمال الـطبیة والافـادات وتـصاریــــــح الاسـتخدام والـترك وقـبض الاشـتراكـات واسـتقبال مـعامـلات الادویـة السـرطـانـیة والمسـتعصیة ومـعالـجة الاشتراكات وغیرھا.


ثـانــیا: تســتقبل مــعامــلات الــضمان الــصحي وتــعویــضات نــھایــة الخــدمــة وتــدفــع الــمعامــلات والتعویضات بناء على مواعید مسبقة بعد الاتصال على ارقام الھاتف المرفقة، أو وفقاً للتوزيع الذي يراه رئيس المركز مناسباً للمحافظة على تدابير الوقاية والسلامة العامة ومنع الإكتظاظ.
ثـالـثا: يُرجى من المضمونين والمراجعين الكرام، الإلتزام بالإجراءات المعتمدة والتقيّد بتدابير الوقاية من إرتداء القفازات والكمّامات ومراعاة التباعد المطلوب.

رابعا: يُطلب من المدراء المعنيين ورؤساء المراكز الإشراف على إلتزام المستخدمين بتدابير الوقاية، وإتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص بالتنسيق مع المديرية الإدارية.

خامسا: يطلب من رؤساء المكاتب عند الإقتضاء، التواصل مع البلديات أو إتحادات البلدليات ضمن نطاق المركز لتأمين المؤازرة اللازمة لحفظ النظام وتأمين دخول وخرود المراجعين.

سادساً: یعمل بھذه المذكرة اعتبارا من 1 حزيران ٢٠٢٠ وتبلغ الى من یلزم.

 

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