هذا ما طالب به كنعان في الجلسة الصباحية

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طالب النائب ابراهيم كنعان في مستهل الجلسة التشريعية الصباحية باقرار قرض الاسكان بقيمة ١٥٠ مليون دولار وقال: تستفيد منه ٣٠٠٠ عائلة ويساعد المجتمع على الصمود وينعش الاقتصاد.

وأضاف: مقاربة قرض الاسكان يجب ان تكون مالية واقتصادية واجتماعية ليصمد المجتمع اللبناني لا مقاربة محاسبية وحبذا لو كان البعض حريصا على الانفاق والمال العام في فترات سابقة.

وطالب كنعان أيضاً باقرار الاعتماد الاضافي بقيمة ١٢٠٠ مليار وقال: حاجة ضرورية بعد الكورونا والازمة المالية وستستفيد منه الاسر الفقيرة وقطاعات عدة منها الصناعيون والمزارعون والحرفيون.