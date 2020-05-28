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أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "جزءًا من الشارع اللبناني الذي تحمسه الفصائل السياسية يُشيطن بطريقة كاريكاتورية البنك المركزي ومحاكمه".

وقال في حديث لصحيفة "باريس ماتش" الفرنسية: "هذا أمر غير عادل، ليس نحن سبب المشاكل التي يواجهها لبنان. بل العكس، فقد أبقت السياسة النقدية المعتمدة لفترة طويلة على أسعار الفائدة منخفضة في حين أن ديون البلاد كانت تتزايد من عام لآخر. وكان هذا النظام قابلاً للتطبيق شريطة أن يتم تنفيذ الإصلاحات السياسية الأساسية بالتوازي معه".

وأضاف سلامة: "اليوم، على الرغم من عدم الدفع ومن الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا، فلبنان ليس مفلساً. المنتجات تصل إلى الأسواق، وأسعار البنزين والأدوية والطحين لم تتغير".

وشدّد سلامة على أنّ "امتلاك احتياطيات كافية لتمويل الواردات الأساسية إلى البلاد يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة محترفة، وإلا لن يكون هناك مصارف، ولا مال".