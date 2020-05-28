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رئيس الجمهورية عرض مع حاكم مصرف لبنان الاوضاع النقدية والمصرفية واجراءات مصرف لبنان لتأمين الحاجات الاساسية للمواطنين

28
MAY
2020
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الرئيس عون التقى محافظ بعلبك الهرمل ورئيسة لجنة مهرجانات بعلبك
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامـــة وتداول معه في الاوضاع النقدية والمصرفية في البلاد، والتعاميم التي اصدرها مصرف لبنان لمعالجة الاوضاع المالية وتأمين تمويل الحاجات الاساسية ، مثل المحروقات والطحين والادوية والمواد الغذائية. 
 
واوضح الحاكم سلامة، ان هذه الاجراءات المالية مستمرة لضبط اسعار هذه الحاجات الضرورية للمواطن.
 
محافظ بعلبك - الهرمل
 
واستقبل الرئيس عون محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر الذي اطلعه على اوضاع المحافظة والاجراءات المعتمدة لمكافحة وباء الكورونا اضافة الى عدد من حاجات المنطقة.
 
رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية
واستقبل الرئيس عون رئيسة لجنة  مهرجانات بعلبك  الدولية السيدة نايلة دو فريج وعضو الهيئة التنفيذية السيد نبيل نجار والمايسترو هاروت فازيليان الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الحفلة الموسيقية التي ستقيمها اللجنة  في  شهر حزيران المقبل، في قلعة بعلبك تأكيداً على الدور الثقافي والفكري للبنان على رغم الظروف التي نعيش. وستقام الحفلة في معبد باخوس من دون حضور لمناسبة مئوية لبنان الكبير، وستتضمن معزوفات لسمفونيات غربية وموسيقى لبنانية مماثلة لتلك التي كانت تشهدها مدرجات القلعة في بداية موسم الصيف، كما ستنقل مباشرة عبر الشاشات الصغيرة المحلية والعربية والدولية.
 
 
 
 
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