بو صعب: قانون العفو العام يضم الكثير من المشاكل

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سأل عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب في تصريح قبيل الجلسة التشريعية في الاونيسكو، “اين نرضي الجمهور المسيحي بقانون العفو العام”، معتبرا انه “قانون العفو العام يضم الكثير من المشاكل والفضائح خصوصاً في البندين 8 و9”.

وأكد بو صعب “رفضه للبند الثامن في قانون العفو العام المتعلق بعودة العملاء من “اسرائيل” الى لبنان ولن اصوت معه”، موضحاً ان “التكتل ليس متحمسا لهذا القانون والبند الاخطر هو البند التاسع الذي يقول ان كل من لم يتم العفو عنهم سيتم تخفيض مدة عقوبتهم”.

ورأى انه “هناك أمور يجب ان تدخل إلى هذه المادة كي لا يستفيد من العقوبات من قتل عناصر من الجيش والقوى الامنية”، معتبراً انه “هناك بعض الأفخاخ في القانون، وأنا قلت سابقا انه هناك اشخاص مظلومين في السجون ان كان الاسلاميين او من لم يتم محاكمتهم، كل هذا نتفهمه لكن لا يمكن وضع اي قانون فيه هذا الكم من الالغام ولا يمكن ان يمر”.

واوضح بو صعب، انه “لا بدّ من رفع السرية المصرفية للاعلاميين وللمؤسسات الإعلامية التي يثبت عليها جرم المشاركة في عملية فساد”.