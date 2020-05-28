وزير الإقتصاد يعلن آلية دعم السلة الغذائية ... ماذا تتضمن السلة؟

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أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمه عن السلة الغذائية التي ستدعمها الوزارة بالتعاون مع مصرف لبنان وعن الآلية التي ستعمل بها مما سيؤدي لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية.



وقال في مؤتمر صحافي: "السلة الغذائية المدعومة تتضمن المكونات الغذائية كافة التي يحتاجها الإنسان من بروتيانت حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها".



وكشف نعمه أنّ السلة الغذائية تشمل السكر والأرز والمواد التي تدخل في صناعة الزيوت والحبوب على أنواعها والسمسم والخميرة والحليب للاستهلاك الفردي والتونة.



وأوضح أنّ الآلية التي وضعتها الوزارة تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنّها تضبط السعر من المنشأ الى المستهلك.



وقال نعمه: "ندرس الكلفة من المستورد وتحديد سعر توزيعها على التاجر لتتناسب اكثر مع القدرة الشرائية للمستهلك".