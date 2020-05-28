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في لبنان .. الأمطار راجعة!

28
MAY
2020
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أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر حسابه الخاص على فايسبوك، أن منطقة من الضغط الجوّي المرتفع يسببها "الآزوري" تسيطر على وسط وشرق اوروبا حيث تعبر تيارات قطبية باردة، وسوف تؤثر على طقس لبنان وسوريا وفلسطين فتتراجع درجات الحرارة وتتحوّل الأجواء الى باردة بخاصة في الداخل وفوق الجبال.

 

طقس اليوم الخميس مشمس مع ضباب محلي يتحوّل الى بارد، نسبياً، يوم الجمعة حيث ستسجّل درجات الحرارة 23 درجة نهاراً و 19 ليلاً، كما يُتوقع ان تتساقط امطار ساحلية متفرقة بين وسط وشمال لبنان.

 

على الساحل: 24 درجة تنخفض ليلاً الى 19 درجة
في البقاع: 20 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 12 درجات
على الجبال 1200 متر: 20 درجة نهاراً و 13 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 16 درجة نهاراً و 6 ليلا،
الرطوبة: بين 60 و 80%

 

الرياح: جنوبية غربية مصدرها اليونان،
تشتد سرعتها بين الحين والآخر لتلامس 45 درجة
الضغط الجوّي:1016hpa

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